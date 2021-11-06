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٠٦‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:٢٣ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني؛

عبداللهيان: تمكنا من تخطي مرحلة سوء الفهم بفضل حكمة البلدين

عبداللهيان: تمكنا من تخطي مرحلة سوء الفهم بفضل حكمة البلدين

اكد وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني، على الحكمة التي امتلكها البلدين في تخطي سوء الفهم الذي حاول اعداء المنطقة خلقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان ونظيره الاذربيجاني، جیحون بایرامف، قاما باجراء محادثات هاتفية، اليوم السبت، تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واطمئن وزير الخارجية الاذربيجاني عن صحة وزير الخارجية الايراني معبرا عن امله بالشفاء العاجل.

ومن جانبه اشار عبد اللهيان خلال الاتصال إلى علاقات الاخوة الوثيقة بين ايران واذربيجان، مؤكداً على امكانية المضي قدما نحو مزيد من توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

ولفت الى استطاعة البلدين تخطي سوء الفهم الذي حاول الاعداء خلقه في سبيل تدمير علاقات البلدين، بالحكمة.

ومن جانبه، اكد وزير خارجية جمهورية أذربيجان ان باكو مستعدة لتوسيع العلاقات مشيراً إلى ضرورة عدم السماح للآخرين باستغلال سوء التفاهم بين البلدين، مؤكدا ان اي سوء تفاهم يجب حله في جو من الصداقة والأخوة بين البلدين.

كما صرح عبد اللهيان ان ايران تدعم بقوة المفاوضات الاقليمية التي تجري في اطار 3+3 وغيرها من الصيغ المتفق عليها، وتعتقد أنه يمكن حل المشاكل الإقليمية من خلال التعاون داخل المنطقة./انتهى/

رمز الخبر 1919536
https://ar.mehrnews.com/news/1919536/

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