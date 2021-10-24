یجب زيادة التعاون العلمي الدولي للدول الناطقة بالفارسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مركز التعاون العلمي والدولي التابع لوزارة العلوم، حسين سالار آملي شدد خلال كلمة له اليوم في افتتاح المؤتمر الحادي عشر لإحياء ذكرى ابوالفضل بيهقي في جامعة "حكيم سبزواري": "الحفاظ على الهوية في المجتمع الإيراني يعود بالفائدة على المجتمع الإيراني الذي يتكون من ثقافات وأنماط حياة مختلفة.

وذكر آملي بأنه "يعد الحفاظ على اللغة الفارسية كهوية في إيران الإسلامية وحقل حضارة اللغة الفارسية أحد أهم المعايير التي يمكن للمجتمع العلمي استخدامها في مجال التعاون العلمي الدولي".

وأضاف رئيس مركز التعاون العلمي الدولي: "إن إحياء ذكرى أبو الفضل البيهقي ليس لقاء قصير بل إحياء لذكرى عظماء عبر التاريخ، لأن هذه النظرة تحافظ على هوية المجتمع وهذا هو التوقع الذي يتوخى من مجتمع الجامعة".

وقال رئيس مركز التعاون العلمي الدولي: "آمل أن يكون التعاون العلمي الدولي للدول الناطقة بالفارسية ومجال حضارة اللغة الفارسية قد ازداد قبل الاجتماعات العلمية لهذا المؤتمر، حتى أن الأدب الفارسي هو حلقة الوصل بين الناطقين بالفارسية تزداد قوة".

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