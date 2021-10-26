المقاومة تحيي ذكرى الشقاقي في يوم استشهاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المقاومين ومحبي الشهيد فتحي الشقاقي قاموا باحياء الذكرى الـ26 لاغتيال مؤسس حركة الجهاد الاسلامي في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر وسم تصدر قائمة الترند في فلسطين المحتلة تحت عنوان #إرث_الشقاقي.

وتفاعل الكتير عبر هذا الوسم متحدثين عن قيم الشقاقي ليستشهدوا بأقواله التي لطالما ساندت ودعمت المقاومة الفلسطينية الباسلة.

واستذكرت المغردة انوار الشمال كلام الشقاقي الذي يقول: "ان جوهر الصراع في المنطقة هو الصراع بين المشروع الاستعماري والمشروع الاسلامي"، و"نحن نعتقد أن الصراع مستمر ولا يمكن ان تنهيه مفاوضات على املاء شروط المعتدي القوي على الضعيف"، و"ان وحدة الحركة الإسلامية في غاية الأهمية ليس كتكتيك مرحلة بل كقضية استراتيجية"، و"ان هذا الوطن الصغير العزيز المقدس فلسطين لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتسع لاكثر من شعب واحد هو شعب فلسطين".

واغتيل الشقاقي في 26 تشرين الاول/اكتوبر 1995 على ايدي جهاز الموساد الاسرائيلي، في مالطا وهو في طريق عودته من ليبيا./انتهى/