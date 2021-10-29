ولي العهد البحريني يلتقي رئيس وزراء الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك وفق ما أعلن مكتب بينيت في بيان أصدره. وتعقد منظمة الأمم المتحدة الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برئاسة المملكة المتحدة.

ولم يذكر البيان يومًا محددًا للقاء المقرر بين الطرفين، كما أشار إلى أن بينيت "سيلتقي كذلك على هامش المؤتمر ذاته، مجموعة من قادة العالم ورؤساء الدول" (لم يحددهم).

ولفت إلى أن بينيت "سيلقي كلمة خلال المؤتمر يقدم خلالها وجهة النظر الإسرائيلية بشأن التعامل مع أزمة المناخ".

ووقع الكيان الصهيوني وكل من الإمارات والبحرين، في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهم، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021)، وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ومنذ ذلك الوقت، أبرمت تل أبيب مع أبو ظبي والمنامة اتفاقيات تعاون وتطبيع في مختلف القطاعات. وبجانب الإمارات والبحرين، وقع السودان والمغرب، العام الماضي أيضا، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، لتنضم الدول الأربع إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

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