قيادي في الجهاد الاسلامي: المقاومة تواصل الاعداد والتجهيز للرد على جرائم العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حبيب في تصريحات اليوم السبت: "إن الذكرى الرابعة لاستشهاد ثلة من مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام على رأسهم قائد سرايا القدس في لواء الوسطى عرفات ابو مرشد ونائبه حسن أبو حسنين، الذين ارتقوا شهداء في "نفق الحرية" الذي قصفه العدو شرق المحافظة الوسطى تفتح عيوننا على أحد أهم مستويات العمل المقاوم".

وأشار إلى أن العمل المقاوم الذي يقوم به المجاهدون بلا كلل ولا ملل ويدفعون فيه أعمارهم وأرواحهم، نصرة لهذه القضية ودفاعًا عن شعبنا المظلوم وأسرانا البواسل.

وأضاف: "إن المقاومة وهي تواصل اعدادها وتجهيزها لا تُغمض النظر عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعن جرائم العدو وعدوانه في القدس وكل أراضينا المحتلة، ولن تتردد عن الرد على جرائم العدو في أي وقت".

وتابع قوله: "رجاؤنا كبير في الله عز وجل، أن يوفق المجاهدين في تحرير أسرانا الأبطال".

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