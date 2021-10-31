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٣١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٢:١٦ م

بلينكن يلتقي نظيره الصيني على هامش قمة العشرين

بلينكن يلتقي نظيره الصيني على هامش قمة العشرين

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، على هامش قمة “G20” في روما، وهو اللقاء الثاني بينهما في خضم التوترات الصينية الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الخارجية الأمريكية: “يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي، الأحد، على هامش قمة العشرين”.

وهذا اللقاء مدرج على جدول أعمال بلينكن ليوم الأحد، وهو الثاني فقط بين الرجلين، في خضم التوترات الصينية الأمريكية. وكان اللقاء الأول بينهما جرى في مارس الماضي في ألاسكا (أمريكا)، ووجه الوفد الصيني وقت ذلك توبيخا للجانب الأمريكي أمام الكاميرات.

وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات، من بينها التجارة، وحقوق الإنسان، وقضية تايوان، ووباء كوفيد-19.

/انتهى/

رمز الخبر 1919381
https://ar.mehrnews.com/news/1919381/

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