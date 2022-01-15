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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:١٩ م

وزير الخارجية الامريكي:

واشنطن والناتو متحدان ومستعدان لمزيد من الحوار مع روسيا

واشنطن والناتو متحدان ومستعدان لمزيد من الحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مستعدان للحوار مع روسيا لاحقا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف بلينكن، في تغريدة على تويتر: "لقد سررت بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع مجلس الناتو وروسيا هذا الأسبوع. أود القول إن الولايات المتحدة والناتو متحدان وعلى استعداد لمزيد من الحوار المتبادل مع روسيا".

يوم الاثنين الماضي، عقدت روسيا والولايات المتحدة جولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف. وأعقب ذلك اجتماع لمجلس روسيا -الناتو في بروكسل.

وفي يوم الخميس، تم عقد مشاورات في فيينا، بين الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وخلال كل ذلك هذه المناقشات، تم التركيز بشكل الرئيسي على المقترحات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي للولايات المتحدة والناتو نهاية العام الماضي، على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1921177
https://ar.mehrnews.com/news/1921177/

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