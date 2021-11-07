مناورات "ذوالفقار1400" تنطلق بنداء يا رسول الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن المراحل الرئيسية من مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش، انطلقت بنداء يا رسول الله (ص)، مع وجود وتوسيع الوحدات المشاة والوحدات المدرعة وقوات البرية للجيش وأنظمة الدفاع الجوي والسفن السطحية البحرية والغواصات بدعم من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية في المنطقة العامة لساحل مكران.

وأوضح الأدميرال سيد محمود موسوي المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش بعض التفاصيل الخاصة بمراحل الاستطلاع والاستخبارات والقتال في المناورات وقال ان عمليات الاستطلاع جرت من خلال استخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الإيرانية مثل أبابيل 3، يسير، صادق، مهاجر 4 وسيمرغ وأنواع الطائرات الاستطلاع بما في ذلك P3F و RF4 و Boeing 707.

ووتابع القول انه تعتبر استقرار الاتصالات في الفضاء المطلق للحرب الإلكترونية من نقاط القوة في هذه المناورات وأضاف: مراقبة أجواء البلاد والمنطقة العامة للمناورات في الجزء الجنوبي من البلاد من قبل قوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الايرانية وأيضًا إطلاق أنظمة الدفاع لمواجهة الأهداف المعادية، وكذلك إجراء عمليات الدوريات الجوية من قبل الطيارين الذين يحلقون على ارتفاع عالٍ والطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو جزء آخر من السيناريوهات التي سيتم ممارستها في مناورات ذو الفقار1400 المشتركة للجيش الايراني في المنطقة.

وقال الأدميرال موسوي في اشارة الى إرساء الأمن في منطقة غرب آسيا من خلال الاعتماد على القوة ووحدة دول المنطقة. ان رسالة مناورات ذو الفقار1400 المشتركة للجيش الايراني إلى دول المنطقة هي ان ايران تعلن استعداد ها لإحلال السلام والصداقة على أساس قدرات المنطقة، لأن التاريخ أثبت أن دولًا أخرى خارج المنطقة تسعى لزعزعة امن المنطقة والحرب و الاحتلال.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم جميع مراحل هذه المناورات من قبل خبراء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء (ص) وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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