الاحتلال يتحمل أي تداعيات للمضربين عن الطعام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضوان خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، الاحتلال يحاول ان يراوغ ويكذب على شعبه، بالإضافة الى محاولته الهروب من أي استحقاق تمكن المقاومة من اتمام صفقة مشرفة .

واعتبر رضوان ان صفقة التبادل ستتم حال يكون الاحتلال جاهزاً ، مشدداً على ان صفقة التبادل هي على سلم أولوياتنا والمقاومة معنية بتبيض السجون .

وبشأن الاسرى الستة المضربين، قال نتابع عن كثب ما يتعرض له الاسرى وخاصة ان منهم قد تجاوز اضرابه عن الطعام 116 يوماً ، مشيراً الى ان الاسيران مقداد القواسمة وكايد الفسفوس حالتهما خطيرة وتستدعي تدخل عاجل من كافة المؤسسات الدولية .

وحذر رضوان الاحتلال من تداعيات استمرار المراوغة في حل قضية الاسرى المضربين، معتبراً ان الاحتلال ان يتحمل النتائج، "والمقاومة إذا قالت نفذت اذا وعدت أوفت ونحن نعاهد اسرانا الابطال .

وجدد رضوان تعهده للاسرى بالقول :" حريتكم امانه في اعناقنا حتى تناولوا حريتكم والمقاومة قادرة على تمريغ أنف الاحتلال مهما رواغ ".

وكان وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل أدلى بتصريحات لصحافيين إسرائيليين، على هامش مؤتمر المناخ بغلاسكو، مفادها أن القاهرة على وشك الانتهاء من توقيع صفقة بين حركة حماس و"إسرائيل"، وأنها “تعمل ليل نهار” من أجل إتمامها.

وكشفت مصادر فلسطينية لـصحيفة”العرب” أن “مصر توصلت إلى ما يشبه الاتفاق الكامل بين حماس و"إسرائيل" خلال الفترة الماضية على توقيع صفقة شاملة”، مضيفة أن “تصريحات الوزير عباس كامل في هذا التوقيت غرضها التمهيد للإعلان عن تفاصيل الصفقة قريبا”.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الجولة الأخيرة من الزيارة التي قام بها وفد حماس إلى القاهرة وضعت كل الملفات على الطاولة بصراحة تامة، وأن التهدئة طويلة المدى التي تريدها "إسرائيل" اشترطت حماس أن تشمل صفقة الأسرى.

وذكرت المصادر ذاتها أن “مصر على وشك أن تتسلم شريطا -إن لم يكن قد تسلمته بالفعل- من حماس يشير إلى حقيقة وضع الأسرى الإسرائيليين، وكلما زاد عدد الأحياء بينهم حصلت الحركة على مزايا بشأن عدد ونوعية الذين سيتم إطلاق سراحهم من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل”.

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