أهم عناوين الصحافة الايرانية صباح اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الاربعاء عناوينها الأولى لموضوع الرد الإيراني على أية تهديدات و موضوع الاتفاق النووي.

ايران..

الوزير عبد اللهيان لنظيريه الفرنسي والألماني .. يجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة .

جوان ..

إيران تحدد شروطها الخاصة بإحياء الإتفاق النووي قبيل إستئناف مفاوضات فيينا .

رويش ملت ..

رئيس السلطة القضائية .. الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عن الأغراض والأهواء السياسية .

قدس ..

إستدارة إماراتية نحو سوريا بقيام وزير خارجية الإمارات بزيارة لدمشق بعد قطيعة عشر سنوات .

اطلاعات ..

قصف مدفعي سعودي وحشي للأحياء السكنية بمحافظة صعدة اليمنية .

حمايت ..

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة من دون طيار صناعة أمريكية للتحالف السعودي في مأرب .

ابتكار ..

موسكو تحذر من تحركات أمريكية لإيجاد حلف عسكري جديد قرب الحدود الروسية .

ابرار ..

مجلس الأمن الدولي يدين محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي .

كيهان ..

القائد العام للجيش .. الرد الإيراني على أية تهديدات ومغامرات عدوانية لن ينحصر بحدود إيران .

مردم سالاري ..

الكيان الصهيوني يعترف بوقوفه وراء جر رجل أمريكا للإنسحاب من الإتفاق النووي .

رسالت...

أردوغان يعلن عزم تركيا على بناء محطتين نوويتين إلى جانب محطة آكويو النووية التركية .

سياست روز..

نتنياهو يعترف بعجز الكيان الصهيوني مقابل إيران .. طهران تعرف جيدا نقاط ضعف"إسرائيل" .

العالم

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