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١٠‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٥٩ ص

أهم عناوين الصحافة الايرانية صباح اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021

أهم عناوين الصحافة الايرانية صباح اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021

خصصت الصحف الإيرانية اليوم الاربعاء عناوينها الأولى لموضوع الرد الإيراني على أية تهديدات وموضوع الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الاربعاء عناوينها الأولى لموضوع الرد الإيراني على أية تهديدات و موضوع الاتفاق النووي.

ايران..

الوزير عبد اللهيان لنظيريه الفرنسي والألماني .. يجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة .

جوان ..

إيران تحدد شروطها الخاصة بإحياء الإتفاق النووي قبيل إستئناف مفاوضات فيينا .

رويش ملت ..

رئيس السلطة القضائية .. الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عن الأغراض والأهواء السياسية .

قدس ..

إستدارة إماراتية نحو سوريا بقيام وزير خارجية الإمارات بزيارة لدمشق بعد قطيعة عشر سنوات .

اطلاعات ..

قصف مدفعي سعودي وحشي للأحياء السكنية بمحافظة صعدة اليمنية .

حمايت ..

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة من دون طيار صناعة أمريكية للتحالف السعودي في مأرب .

ابتكار ..

موسكو تحذر من تحركات أمريكية لإيجاد حلف عسكري جديد قرب الحدود الروسية .

ابرار ..

مجلس الأمن الدولي يدين محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي .

كيهان ..

القائد العام للجيش .. الرد الإيراني على أية تهديدات ومغامرات عدوانية لن ينحصر بحدود إيران .

مردم سالاري ..

الكيان الصهيوني يعترف بوقوفه وراء جر رجل أمريكا للإنسحاب من الإتفاق النووي .

رسالت...

أردوغان يعلن عزم تركيا على بناء محطتين نوويتين إلى جانب محطة آكويو النووية التركية .

سياست روز..

نتنياهو يعترف بعجز الكيان الصهيوني مقابل إيران .. طهران تعرف جيدا نقاط ضعف"إسرائيل" .

العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1919622
https://ar.mehrnews.com/news/1919622/

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