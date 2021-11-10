أهم عناوين الصحافة الايرانية صباح اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم الاربعاء عناوينها الأولى لموضوع الرد الإيراني على أية تهديدات و موضوع الاتفاق النووي.
ايران..
الوزير عبد اللهيان لنظيريه الفرنسي والألماني .. يجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة .
جوان ..
إيران تحدد شروطها الخاصة بإحياء الإتفاق النووي قبيل إستئناف مفاوضات فيينا .
رويش ملت ..
رئيس السلطة القضائية .. الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عن الأغراض والأهواء السياسية .
قدس ..
إستدارة إماراتية نحو سوريا بقيام وزير خارجية الإمارات بزيارة لدمشق بعد قطيعة عشر سنوات .
اطلاعات ..
قصف مدفعي سعودي وحشي للأحياء السكنية بمحافظة صعدة اليمنية .
حمايت ..
القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة من دون طيار صناعة أمريكية للتحالف السعودي في مأرب .
ابتكار ..
موسكو تحذر من تحركات أمريكية لإيجاد حلف عسكري جديد قرب الحدود الروسية .
ابرار ..
مجلس الأمن الدولي يدين محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي .
كيهان ..
القائد العام للجيش .. الرد الإيراني على أية تهديدات ومغامرات عدوانية لن ينحصر بحدود إيران .
مردم سالاري ..
الكيان الصهيوني يعترف بوقوفه وراء جر رجل أمريكا للإنسحاب من الإتفاق النووي .
رسالت...
أردوغان يعلن عزم تركيا على بناء محطتين نوويتين إلى جانب محطة آكويو النووية التركية .
سياست روز..
نتنياهو يعترف بعجز الكيان الصهيوني مقابل إيران .. طهران تعرف جيدا نقاط ضعف"إسرائيل" .
العالم
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