صحيفة عصر ايرانيان: يجب ضمان مصالح الشعب الإيراني بمفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أهم مقالات الصحف الايرانية ليوم السبت فيما يلي:

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها، آفاق المفاوضات الجديدة حول الإتفاق النووي،.. كل المؤشرات باتت تدل على قرب استئناف مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , ولكن من الواضح للعيان بان هذه الجولة ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها وذلك من خلال تأكيد إيران ليس على إلغاء الحظر فحسب بل على الحصول على ضمانات أكيدة بشأن عدم تكرار الإنسحاب الأمريكي منه أيضا.

والواقع هو ان بلادنا ترى بأن على امريكا تقديم ضمانات قانونية اكيدة بشأن عم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي في حالة عودتها لعضويته , كما تؤكد بلادنا في اتصالاتها ومباحثاتها مع الترويكا الاوروبية على هامش جهود الاعداد للجولة الجديدة من مفاوضات فيينا على ضرورة تعهد اوروبا باحترام التزاماتها في الاتفاق النووي وتقديمها لضمانات بشأن تطبيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع ايران خارج دائرة النفوذ الامريكي وعدم تنصلها من تعهداتها في الاتفاق النووي ثانية ..

سياست روز ..

صحيفة سياست روز تساءلت في تعليقها الذي يحمل عنوان، مؤتمرات من دون دعامات، عن جدوى عقد مؤتمر باريس الخاص بليبيا قائلة .. العاصمة الفرنسية باريس تستضيف مؤتمرا حول ليبيا بحضور قادة ومسؤولين من عدد من بلدان العالم.وهنا لابد من التساؤل عن جدوى عقد مثل هذه المؤتمرات ومدى تاثيرها على صعيد حل الازمة الليبية

إن منشأ الأزمة الليبية قد يكون صراعات داخلية لكنها تحولت عمليا لميدان صراع مصالح قوى إقليمية ودولية.

ان كل المؤتمرات المماثلة التي سبق وان عقدت حول ليبيا وحتى حول ازمات اخرى في المنطقة كالازمة السورية وحول فلسطين لم تحقق اية نتائج واقعية حيث انعقدت وانتهت باخذ صور تذكارية من دون ان تحمل اية تاثيرات ايجابية لحل هذه الازمات. وعامل الفشل الرئيس هو دائما افتقار المشاركين في مثل هذه المؤتمرات للنوايا الصادقة ولتضارب مصالحهم بشأن هذه الازمات نفسها .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقرير لها حول الاوضاع الميدانية باليمن يحمل عنوان، سقوط آخر موقع لمرتزقة التحالف السعودي بجنوب مأرب،... تحدثت الانباء الواردة من اليمن عن نجاح القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية في تحرير منطقة " الفلج " الاستراتيجية في مديرية " وادي عبيدة جنوب محافظة مأرب.. وحسب هذه الانباء تعتبر منطقة الفلج آخر موقع عسكري لمرتزقة الرئيس اليمني المستقيل الهارب منصور هادي في جنوب مأرب.

ان هذا التطور الميداني المهم ياتي في الوقت الذي تقف القوات اليمنية فيه على مشارف مدينة مارب نفسها وسط انبار عن سحب التحالف السعودي لاسلحته الثقيلة منها لتفادي وقوعها كغنائم بيد القوات اليمنية المشتركة .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، يجب ضمان مصالح الشعب الإيراني بمفاوضات فيينا،.. امريكا ترامب انسحبت من الاتفاق النووي عام 2017 وفرضت اجراءات حظر وضغوط على ايران وجاءت ادارة بايدن بعدها مبدية رغبتها بالعودة لعضوية هذه الاتفاق ,

إن بلادنا حددت شروطا خاصة لابد من توفرها وتحقيقها قبل أية عودة أمريكية وأبرزها إلغاء كل أشكال الحظر مع التأكد بتنفيذ الالغاء عمليا , والجديد على صعيد الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا يتمثل في تركيز ايران على ضرورة تقديم امريكا لضمانات قانونية ثابتة بشأن عدم تكرار انسحابها من هذا الاتفاق في حالى تغير الادارات الامريكية بالبيت الابيض .

ان مصالح الشعب الايراني تستدعي خوض مفاوضات فيينا انطلاقا من هذا الاساس وهذه الشروط والحيلولة دون تحويل المفاوضات الى مفاوضات ماراثونية استنزافية ومضيعة للوقت وللجهود .

رسالت ..

صحيفة رسالت سلطت الضوء على المعادلات والمناخات السياسية في امريكيا وكتبت في مقالها متسائلة، هل ستتغير اللعبة بإنتخابات 2024 ؟.. نتائج استطلاعات الرأي في امريكا تعكس تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي الامر الذي يزيد ويعزز من فرص فوز ترامب في هذه الانتخابات.

ان التوقعات في امريكا تشير الى ان ترامب سيفوز على بايدن وحتى على نائبته كامالا هاريس في انتخابات 2024 لاسباب ترتبط بضعف الادارة الديمقراطية وهفوات بايدن وتراجع شعبية هاريس في نفس الوقت .الا ان السؤال المطروح في نفس الوقت بأمريكا اليوم هو هل بمقدور ترامب الفوز على مرشح ديمقراطي آخر بغير بايدن وهاريس ؟

مراقبون امريكيون يرون ان كل المقارنات جرت حتى الان بين ترامب من جهة وكل من بايدن وهاريس من جهة اخرى لتصب نتائجها لصالح ترامب ولكن قد يفكر الحزب الديمقارطي بمرشحين رئاسيين اخرين لوضع حد لطموحات ترامب والترامبية .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقرير لها يسلط الضوء على تحذير للامم المتحدة حول السودان يقول، أحداث السودان مدعاة قلق عميق،.. عبر المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة استيفان دو جاريك عن قلق المنظمة الدولية العميق ازاء المسار الخطير للاحداث والتطورات في السودان داعيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لاعادة السلطة للحكومة المدنية.

ان هذه التحذيرات الأممية جاءت بعد تشكيل قائد الجيش وزعيم الإنقلاب العسكري في السودان لمجلس سيادي جديد بالخرطوم.

وسيترأس هذا المجلس عبد الفتاح البرهان نفسه وسيضم قائد قوات التدخل السريع محمد حمدان دقلو كنائب له الى جانب عضوية اعضاء اخرين بينهم عدد من المدنيين في تركيبة لهذا المجلس تؤكد سيطرة العسكريين تماما.

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