تسجيل 124 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي 5 ملايين و683 ألفا و458 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 4 آلاف و 306 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 31 الفا و 575 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 784 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 683 ألفا و458 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

اشار التقرير الى تسجيل 124 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و 42 حالات وفاة.

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