تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اکثر من 5 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 6آلاف و143 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 37 الفا و 718 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 904 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3510 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 695 ألفا و949 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

اشار التقرير الى تسجيل 125 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و 167 حالات وفاة.

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