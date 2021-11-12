تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 7 آلاف و 322 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 27 الفا و 269 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1158 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3546 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 670 ألفا و656 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

اشار التقرير الى تسجيل 109 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 918 حالات وفاة.

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