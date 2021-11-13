أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خصصت الصحف الإيرانية اليوم السبت عناوينها الأولى لموضوع المفاوضات النووية و احداث المنطقة.

سياست روز..

لندن تثرثر في بيان لها حول مفاوضات فيينا بدلا من أن تسدد ديونها لإيران ..

ابتكار ..

قائد القوات الجو فضائية .. سنقضي على " إسرائيل " إذا ما شنت أي عدوان

ابرار..

كبير المفاوضين .. إلغاء الحظر هو الهدف الرئيسي لإيران في المفاوضات المقبلة في فيينا

كيهان ..

السيد حسن نصر الله .. إيران هي الصديق الحقيقي للبنان وليس السعودية

رسالت ..

ظلال أزمة قاتمة تخيم على أوروبا حول المهاجرين، والكرملين يوجه تحذيرات لحلف الناتو

مردم سالاري..

أجواء ساخنة بأوروبا .. روسيا البيضاء تلوح بقطع الغاز , وروسيا تحذر من تسليح أوكرانيا

اطلاعات ..

الجزائر تدعو لعودة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية

وطن امروز ..

قادة حماس والجهاد الإسلامي يدينون بشدة أية تحركات نحو المساومة مع الكيان الصهيوني

خراسان ..

مشاركة الإمارات والبحرين في مناورات بحرية مع أمريكا والكيان الصهيوني في البحر الأحمر ..

جمهوري اسلامي ..

سوريا والعراق يؤكدان أن تركيا تسرق حصتيهما من مياه دجلة والفرات بإقامة المزيد من السدود

آرمان ملي ..

مناهضو المجلس السيادي في السودان يعودون إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة

عصر ايرانيان ..

تفجير إنتحاري إرهابي خلال صلاة الجمعة بولاية ننغرهار الأفغانية يوقع قتلى وجرحى

العالم

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