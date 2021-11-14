الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الرقابة الصحية على الحدود الايرانية/تسجيل 124 حالة وفاة بكورونا

خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا؛ الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الرقابة الصحية على الحدود الايرانية

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة الرقابة الصحية على حركة النقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.

وزير الطرق الايراني: جمهورية قرغيزيا يمكن ان تشكل معبراً يصل ايران بمنطقة شنغهاي

دعا وزير الطرق واعمار المدن الايراني إلى تطوير الطرق البرية والسككية والجوية بين ايران وقرغيزيا مؤكداً ان جمهورية قرغيزيا تستطيع ان تشكل ممراً يصل ايران بمنطقة شنغهاي.

رؤساء السلطات الثلاث يناقشون القضايا الاقتصادية في البلاد

اجتمع رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) يوم السبت، ليؤكدوا على استمرار الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

مدير مهرجان سينما الحقيقة جائزة الشهيد سليماني في مهرجان سينما الحقيقة الخامس عشر

مدير مهرجان سينما الحقيقة محمد حميدي مقدم يؤكد أن جائزة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني تهدف إلى إحياء ذكرى هذا "الشهيد الكبير".

الصحة الايرانية: تسجيل 124 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي 5 ملايين و683 ألفا و458 شخصا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 4 آلاف و 306 إصابة و 124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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