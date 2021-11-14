المُنتخب الإيراني يُلاقي نظيره السوري يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مباراة ايران وسوريا تدار من قبل طاقم تحكيم صيني يتألف من حكم الساحة "ما نينج"، وهو من مواليد عام 1979، والمساعدين "شاي زيانج" و"كاو يي"، والحكم الرابع "شين ينهاو".

ويتولى "فو مينج"، إدارة تقنية الفيديو، ويساعده العماني احمد ابو بكر الكاف، اما السعودي علي احمد الطريفي سيكون مقيم الحكام، والقطري راشد الدوسري مراقبا للمباراة.

ويتصدر المنتخب الايراني ترتيب المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يعرف طريق الخسارة حتى الآن.

واما المنتخب السوري، فيتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين، بعد تعادله مع الامارات والعراق، والخسارة امام ايران وكوريا الجنوبية ولبنان.

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