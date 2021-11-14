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١٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٧:٤٦ م

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022؛

المُنتخب الإيراني يُلاقي نظيره السوري يوم الثلاثاء

المُنتخب الإيراني يُلاقي نظيره السوري يوم الثلاثاء

سيلعب المنتخب الايراني ونظيره السوري، بعد غد الثلاثاء، على ارض ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر لكرة القدم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مباراة ايران وسوريا تدار من قبل طاقم تحكيم صيني يتألف من حكم الساحة "ما نينج"، وهو من مواليد عام 1979، والمساعدين "شاي زيانج" و"كاو يي"، والحكم الرابع "شين ينهاو".

ويتولى "فو مينج"، إدارة تقنية الفيديو، ويساعده العماني احمد ابو بكر الكاف، اما السعودي علي احمد الطريفي سيكون مقيم الحكام، والقطري راشد الدوسري مراقبا للمباراة.

ويتصدر المنتخب الايراني ترتيب المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يعرف طريق الخسارة حتى الآن.

واما المنتخب السوري، فيتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين، بعد تعادله مع الامارات والعراق، والخسارة امام ايران وكوريا الجنوبية ولبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1919721
https://ar.mehrnews.com/news/1919721/

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