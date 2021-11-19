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١٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٤٣ ص

ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة؛

خطيب زادة: العقوبات الأمريكية الجديدة غير شرعية وناتجة عن ضعف أمريكا

خطيب زادة: العقوبات الأمريكية الجديدة غير شرعية وناتجة عن ضعف أمريكا

 صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد ستة أشخاص ومؤسسة إيرانية، ان جهود التي بذلتها أمريكا في فرض عقوبات جديدة على ايران تعتبر استمرارا لسياسة ترامب الفاشلة وأفعاله بدافع اليأس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بخصوص العقوبات الأمريكية الجديدة على 6 أشخاص ومؤسسة إيرانية بذريعة التدخل في الانتخابات الأمريكية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين العقوبات الامريكية الجديدة المستمرة لسياسة ترامب الفاشلة، مضيفا بان هذه العقوبات غير شرعية وناتجة عن ضعف امريكا.

وشدد خطيب زاده على أن "هذه الأنواع من الإفتراءات من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي لها تاريخ طويل في التدخل في مختلف البلدان بأشكال مختلفة لا أساس لها من الصحة ولا تستطيع تخدع الرأي العام في هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1919816
https://ar.mehrnews.com/news/1919816/

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