جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني تدين قرار بريطانيا تصنيف حماس حركة "إرهابية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجمعية أكدت في بيان على ان اجراءات الحظر الجائرة المتخذة ضد حماس تكشف عن غطرسة بريطانيا واستمرار ليساساتها المنحازة للاحتلال الصهيوني.

وأشار إلي أن النظام الصهيوني نظام غير شرعي واجرامي ومشروع استعماري مشترك مدعوم منذ بداته من الحكومة البريطانية، فالدعم البريطاني لجرثومة الفساد الصهيونية ليس بالأمر الجديد بل بدأ و امتد خلال العقود السابقة، فالإجراء العدواني الأخير يدخل في اطار الانحياز البريطاني للغطرسة الصهيونية.

وأكد البيان أن دعم الشعب الفلسطيني تزايد في الغرب في السنوات الأخيرة. فبريطانيا تحاول هذه الظاهرة، وعليه يمكن اعتبار القرار البريطاني الأخيرة دلالة علي حجم الالتفاف الجماهيري الكبير حول خيار المقاومة.

يُذكر أنه في يوم الجمعة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية"، ويحظرها في المملكة المتحدة.

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