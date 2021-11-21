عبد اللهيان يؤكد على ضرورة صياغة قانون شامل لحماية الايرانيين المغتربين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب تعيين وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان نائبا لرئيس المجلس الاعلى لشؤون الرعايا الايرانيين في الخارج من قبل رئيس الجمهورية، عقد الاجتماع التنسيقي الاول لامناء مجموعات العمل المتخصصة مع نواب الوزارات المعنيين لوزارات الثقافة والارشاد الاسلامي والعلوم والبحوث والتكنولوجيا والشؤون الاقتصادية والمالية والعدلية ونائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا وادارة الحوزات العلمية، برئاسة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.

واستعرض سيد كاظم سجادي، مساعد الشؤون القنصلية والبرلمانية للرعايا الايرانيين في وزاة الخارجية، النهج الجديد لادارة قضايا الرعايا الايرانيين، واعطاء الاولوية للقضايا الهامة مثل تسهيل دخول الايرانيين للبلاد، واستثمار طاقات الايرانيين المقيمين في الخارج للاستثمار والتنمية الاقتصادية للبلاد والحفاظ على الهوية الإيرانية وحماية اللغة الفارسية.

واشار وزير الخارجية ونائب رئيس المجلس الاعلى لشؤون الايرانيين في الخارج، الى الثغرات الموجودة في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة الحاجة إلى دعم شامل للايرانيين المقيمين في الخارج، والتواصل المستمر مع امنائهم من اجل تقديم الخدمات لهم بالوقت المناسب والمشاركة في استعراض القضايا والتحديات التي تواجههم وصولا الى حلها.

وفي الختام اكد حسين امير عبداللهيان على ضرورة صياغة قانون شامل لحماية الايرانيين في الخارج، وايجاد حل لقضية لاصحاب الجنسيات المتعددة./انتهى/