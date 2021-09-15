لم نتفق مع غروسي / قانون رفع العقوبات هو أساس عملنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إشارة إلى اجتماع ظهر اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس حضر رئيس منظمة الطاقة الذرية الاجتماع وجری البحث حول عدة قضايا.

وقدم رئيس منظمة الطاقة الذرية تقريراً عن الزيارة الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجاب على أسئلة نواب المجلس حول هذه الرحلة.

وأعلن في الاجتماع أن أحد أهداف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران هو التباحث مع رئيس منظمة الطاقة الذرية.

كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية أننا لن نسمح لأحد بالعمل بما يتجاوز القانون الذي أقره المجلس، ومن ناحية أخرى لن نسمح لأي دولة أو مؤسسة أجنبية تطالب بما يتجاوز قانون العمل الاستراتيجي بإلغاء العقوبات وحماية حقوق الأمة الإيرانية.

وأكد الإسلامي أن أساس منظمة الطاقة الذرية سيكون الاهتمام بالقانون والاستراتيجيات الأساسية لإيران وعدم السماح بأي حال للأطراف الأجنبية بأن تكون لها توقعات تتجاوز القانون وتتعارض مع المصالح الوطنية الإيرانية.

كما ان تم التأكيد أيضًا في هذا الاجتماع على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تنظم علاقاتها مع إيران على أساس القضايا الفنية ولا تعمل على أساس المناهج السياسية.

وكما انه أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية استعداده لإقامة علاقات أكثر فاعلية مع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.

وشدد الإسلامي على ضرورة التطبيق الصارم لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني، وأوضح صراحة أن أساس عملهم في منظمة الطاقة الذرية سيكون الالتفات إلى القوانين المجلس الشورى الاسلامي والالتزام به.

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