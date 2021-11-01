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٠١‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:١٥ م

تركيا تدخل تعزيزات عسكرية لدعم قواعدها ومرتزقتها بريف الحسكة

تركيا تدخل تعزيزات عسكرية لدعم قواعدها ومرتزقتها بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال التركي رتلاً جديداً مؤلفاً من عربات عسكرية وشاحنات نقل ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد اللوجستي إلى عدة مناطق تحتلها لتعزيز قواعدها ودعم التنظيمات الإرهابية التابعة لها في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية من المنطقة لوكالة سانا إن رتلاً عسكرياً يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادماً من الأراضي التركية دخل إلى مدينة رأس العين ومحيطها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.

وبينت المصادر أن الرتل ضم أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة التي تدخل في تسليح حلف الناتو تم توزيعها وتفريغها في عدة مناطق في مدينة رأس العين وريفها الشمالي، حيث تنتشر قواعد الاحتلال التركي ومواقع التنظيمات الإرهابية التي تتبع له.

/انتهى/

رمز الخبر 1919415
https://ar.mehrnews.com/news/1919415/

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