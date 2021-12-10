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١٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ٥:٥٣ م

عبر تغريدة له؛

أمير عبداللهيان: نحاول للوصول إلى اتفاق جاد وجيد

أمير عبداللهيان: نحاول للوصول إلى اتفاق جاد وجيد

قال وزير الخارجية الايراني اليوم هو وقت العمل ونحن نعمل للتوصل إلى اتفاق جاد وجيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له على إنستغرام نحن جميعاً في فيينا للتفاوض وللتوصل إلى اتفاق جيد.

وأضاف: "على الأطراف الغربية أن تعلم أنه في السنوات الثماني الماضية تكلموا كثيرا ولكن لم يوفوا بالتزاماتهم لكن اليوم هو وقت العمل ونعمل للتوصل إلى اتفاق جاد وجيد".

وصرح أميرعبداللهيان ان برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، لكن حل مخاوف الأطراف النووية المزعومة في الغرب مرتبط بشكل مباشر بالرفع الكامل للعقوبات. على الرغم من أننا نشك فيما إذا كان الجانب الغربي مستعدًا مبدئيًا لرفع العقوبات أم أنه يسعى فقط لحل مخاوفه من جانب واحد، إذا استمر الجانب الغربي في التفاوض بحسن النوايا والمبادرة في العمل والافكار البناءة، فسنرى بالتأكيد تقدمًا سريعًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1920312
https://ar.mehrnews.com/news/1920312/

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