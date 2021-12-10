أمير عبداللهيان: المراجع العظام تؤكد على حفظ كرامة البلاد في الجهود الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية على إنستغرام حول زيارته إلى قم ولقائه مع المراجع العظام ان تركيز كل هؤلاء المراجع يؤكد على احقاق حقوق شعب إيران الشرفاء والحفاظ على شرف وكرامة بلدنا الحبيب في كل الجهود الدبلوماسية، لكن أبرز ما جاء في التصريحات يركز على الثقة بالله تعالى، الانتباه إلى ارشادات قائد الثورة الاسلامية ومكانة الشعب الايراني في المفاوضات والتفاعلات الدولية.

وصرح اميرعبداللهيان ان الشعب الايراني في كل المواقف دعم الثورة الاسلامية الايرانية من بدايتها حتى الان وهذا السجل الرائع يضاعف من الشعور بالمسؤولية و الالتزام بحقوقهم .

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