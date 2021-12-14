تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في التقرير اليومي للعلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2 آلاف و784 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 160 ألفا و 303 إصابة مؤكدة.

واضافت وزارة الصحة ان 3042 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 980 ألفا و 566 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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