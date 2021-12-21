تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 175 ألفا و782 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 376 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2835 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 12 ألفا و 695 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 43 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 167 حالة وفاة.

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