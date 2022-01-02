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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني:

عبداللهيان يؤكد ضرورة حل الأزمات الإقليمية على أساس الحوار بين دول المنطقة

عبداللهيان يؤكد ضرورة حل الأزمات الإقليمية على أساس الحوار بين دول المنطقة

أجرى وزير خارجية الايراني اتصالا هاتفيا مع نظيره في سلطنة عمان حيث أكد الجانبان في هذه المحادثة على استمرار المشاورات فيما بينهما حول مختلف القضايا الثنائية والدولية، مؤكدا على ضرورة حل الأزمات الإقليمية على أساس الحوار بين دول المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان قد اجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، وأكد الجانبان في هذه المحادثة على استمرار المشاورات حول مختلف القضايا الثنائية والدولية.

ونقل عبد اللهيان خلال الاتصال تحيات الرئيس الايراني إلى سلطان عمان، وبحث مع نظيره العماني العلاقات بين البلدين، وكذلك حل الأزمات الإقليمية على أساس الحوار بين دول المنطقة، وعبر عن أمله في أن تتاح فرصة السفر إلى مسقط عاجلا.

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية العماني بالعلاقات الإيجابية بين البلدين، وذكر أن سلطنة عمان درست دائما الحوار والتفاوض في مجال حل الأزمات المختلفة، وتتخذ خطوات نحو احلال السلام./انتهى/

رمز الخبر 1920855
https://ar.mehrnews.com/news/1920855/

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