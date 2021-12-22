مراسم تشييع جثمان الشهيد "حسن ايرلو" بحضور مجموعة من مسؤولي الدولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت مراسم تشييع جثمان السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو، صباح اليوم (الأربعاء)، بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في مسجد الرسول الأعظم (ص) في حي الشهيد محلاتي بطهران.

وجدير بالذكر أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني كان حاضرا أيضا في المراسم.

وكان الشهيد ايرلو من المحاربين القدامى في الحرب المفروضة على ايران، وأصيب بكورونا في موقع مهمته وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية. ورغم كل خطوات العلاج لتحسين حالته فقد استشهد صباح امس.

كما أوضح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، أن سبب عودة إيرلو إلى إيران هو نقص الخدمات الطبية في اليمن، وقال: "إن حصار الشعب اليمني لمنع الإمداد بالأدوية والخدمات الطبية من جرائم المحور الغربي العربي".

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