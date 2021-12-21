امیر عبداللهيان: سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات الدولية في قضية الشهيد إيرلو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال للصحافيين مساء اليوم على هامش مراسم تشييع السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو: "لطالما استنكرنا بشدة الهجوم والعدوان العسكريين على اليمن، ونعتقد أن اليمن ليس لديه سوى حل سياسي وأن على جميع اليمنيين أن يشاركوا ويقرروا مستقبل بلدهم".

وأضاف وزير الخارجية عن الشهيد إيرلو وعودته إلى إيران: "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز تجهيزاً جيداً في إيران، لكن للأسف ان الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً ".

وتابع أمير عبد اللهيان: "سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية"./انتهى/