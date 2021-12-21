الشارع اليمني يعزي باستشهاد السفير الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وسم #استشهاد_سفير_السلام تصدر الترند في اليمن حيث عبر المغردون اليمنيون من خلاله عن شكرهم للدور الانساني والدبلوماسي للسفير الراحل ايرلو وكشفه مظلومية اليمن والشعب اليمني المحاصر والمحروم من أهم احتياجات الحياة من غذاء وأدوية.

وعزا المتحدث باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، القيادة والشعب الايراني وأسرة الشهيد ايرلو في تغريدة على تويتر قال فيها: "تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له / حسن ايرلو، تغمده الله بواسع الرحمة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ."

وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي في تغريدة على تويتر: أعزي الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً في وفاة سعادة السفير حسن إيرلو كما أعزي أسرته المجاهدة. لقد فقدنا صديقا رائعا كان مثالاً للدبلوماسي الناجح والمتميز، سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته وقيادته الصبر والسلوان.

وغرد حساب "تويتر المقاومة" قائلا: "السفير الإيراني لدى اليمن #حسن_إيرلو في ذمة الله لقد أبى إلا أن يعيش مع اليمنيين الشرفاء معاناتهم ووقف إلى جانبهم في السراء والضراء رحم الله المجاهد لقد كان سفيرا للسلام وحشره مع محمد وآل محمد عليهم السلام . إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية خطيب زاده أعلن اسشهاد السفير حسن إيرلو بعد اصابته بكورونا في مقر مهمته، موضحا: بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد ايرلو للأسف إلى البلاد في ظروف غير ملائمة وعلى الرغم من استخدام كافة الإجراءات الطبية لتحسين حالته استشهد صباح اليوم"./انتهى/