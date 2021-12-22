وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاربعاء وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة سياست روز.. الخبث البريطاني يستهدف أجواء التعاون والتفاهم بين بلدان الجوار في منطقة الخليج الفارسي.

سياست روز..

- الخبث البريطاني يستهدف أجواء التعاون والتفاهم بين بلدان الجوار في منطقة الخليج الفارسي

ايران ..

- اليوم الثالث لمناورات الرسول الأعظم .. المسيرات والصواريخ تستهدف قطعا بحرية معادية دفاعا عن الجزر الإيرانية

اطلاعات ...

- الكيان الصهيوني يعترف بالمشاركة في جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني

وطن امروز ..

-أوكرانيا تتحول إلى ساحة حرب باردة جديدة في العالم

ابرار ..

- موسكو تلوح بورقة نشر قدرات نووية في جمهورية روسيا البيضاء في حالة رفض الناتو مقترحاتها

حمايت ..

- الرئيس الروسي يؤكد أن أمريكا ليست أهلا للثقة وقد تمزق أي إتفاق دولي في أي وقت

آفتاب يزد ..

- خبراء أمريكيون يحذرون من إقتراب أمريكا من الإنزلاق في حرب أهلية في إنتخابات 2024

جوان ..

- الرئيس التركي ينفي إحتمال إجراء إنتخابات مبكرة مؤكدا قدرة حكومته على حل الأزمة الإقتصادية

رسالت ..

- القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما باهرا في محاور القتال بمحافظتي مأرب والجوف

عصر ايرانيان ..

- الكيان الصهيوني يثير ضجة مفتعلة بإطلاق تهديدات ضد إيران للتأثير على مفاوضات فيينا

كيهان..

- محافل أمنية ببغداد تحذر من مخططات داعشية لشن هجمات إرهابية في بعض المناطق بالعراق

قدس ..

- البرلمان الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء مواصلة النظام الخليفي في البحرين سياساته القمعية ضد المواطنين

قناة العالم

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