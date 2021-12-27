أمير عبد اللهيان: تخلينا عن مسودة يونيو 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال أمير عبد اللهيان عن المفاوضات في فيينا: "اعتبارا من اليوم، ستبدأ جولتنا الجديدة من المفاوضات في فيينا. ومن المسائل المدرجة في جدول أعمالنا تحقق وعود وضمانات الطرف الآخر.

واضاف: "أعتقد أن لدينا اليوم مسودة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، ونحن نقرأها كوثائق من 1 ديسمبر/كانون الأول و15 ديسمبر/كانون الأول، تتعلق بالقضية النووية وموضوع العقوبات على حد سواء، أي أننا تخلينا عن وثيقة يونيو/حزيران 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة.

وتابع: "بالنسبة لنا، القضية الأكثر أهمية هي أولا، يباع النفط الإيراني بسهولة ودون أي حظر، ويتم استيراد الأموال لهذا النفط إلى الحسابات المصرفية الإيرانية بالعملة ويمكننا استخدام جميع الفوائد الاقتصادية المتوخاة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وردا على سؤال حول ما اذا كان موعد الجولة المقبلة من المحادثات السعودية الايرانية قد حدد، قال وزير الخارجية "لم يحدد بعد موعد هذه الجولة من المفاوضات.

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