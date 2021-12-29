المحادثات في اتجاه جيد/ تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بكورونا

أمير عبداللهيان في حفل تأبين الشهيد ایرلو؛ المحادثات في اتجاه جيد/ تعیین سفير ایران لدی اليمن في القريب العاجل

قال وزير الخارجية الايراني ان المفاوضات فى فيينا تسير على طريق جيد، واذا ما شوهدت جدية الى جانب النوايا الحسنة من الجانب الاخر، فان التوصل الى اتفاق فى وقت مبكر وفى المستقبل القريب امر متوقع .

في الجولة الثامنة من المفاوضات؛ تقدم بارز في محادثات فيينا / إشادة "مورا" لسرعة عمل الوفد الإيراني

تسارع استراتيجية التفاوض الإيرانية الجديدة في فيينا حققت تقدمًا جادًا في الجولة الثامنة من المفاوضات.

قائد مقر خاتم الانبياء(ص): العدو لن يتحمل ثمن المواجهة الواسعة والشاملة مع ايران

أكد قائد مقر خاتم الانبياء(ص)،يوم الثلاثاء، أن العدو لن يتحمل ثمن المواجهة الواسعة والشاملة، مشيراً إلى ان الاعتراف بقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقبلها بالتأكيد سيكون له ثمن أقل بالنسبة للعدو، ونرغب بأن لا يسعى العدو لاختبار إرادتنا وقوتنا.

رئيس الجمارك الإيرانية: التجارة الخارجية للبلاد تتجاوز 72 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

قال رئيس الجمارك الایرانیة بينما تبقى أقل من ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الايراني، تجاوزت التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 72 مليار دولار.

في مطلع العام الميلادي الجديد؛ بدعوة من الرئيس الروسي ... الرئيس الايراني سيزور موسكو

اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية عن زيارة الرئيس الايراني الى موسكو، بان السيد بوتين دعا رئيس بلادنا للقيام بزيارة لروسيا، لذلك سيزور رئيسي روسيا مطلع العام الجديد.

الصحة الايرانية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2128 إصابة و 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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