محادثات فيينا تسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إنريكي مورا قال للصحافيين مساء اليوم الاثنين إنه لايحدد موعدًا بهذا الصدد ، لكن المفاوضات الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي تمتد لأسابيع قليلة وليست بضعة أشهر.

وأضاف: "إذا عملنا بجد في الأيام والأسابيع المقبلة يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية". وهو يرى أن الأمر صعب ويجب اتخاذ قرارات صعبة ، لكن هذا هو هدف المفاوضات. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا إن الهدف من المحادثات الحالية في فيينا هو رفع العقوبات والالتزام ببرنامج إيران النووي. واوضح إنريكي مورا ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا "نحن ملتزمون بنجاح الجولة الحالية من محادثات فيينا".

وقال للصحفيين "نجاح الجولة الحالية من المحادثات يعني عودة واشنطن وطهران للوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق النووي". وقال إنريكي مورا إن "الهدف من المحادثات الحالية هو إحياء الاتفاق النووي ، وهو ما يعني رفع الحظر والالتزام ببرنامج إيران النووي". وأضاف "المفاوضات الحالية يجب أن تنتهي في غضون فترة زمنية معقولة ، وأعني بضعة أسابيع وليس بضعة أشهر".

وبدأت الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 لرفع الحظر الأميركي عن إيران رسميًا في فيينا باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي .

ويرأس الاجتماع علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين وإنريكي مورا نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. وقال علي باقري كني كبير المفاوضين الايرانيين عشية اجتماع اللجنة المشتركة انه متفائل بنتائج محادثات رفع الحظر عقوبات في فيينا.

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