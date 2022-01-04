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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٦ م

المحررة طقاطقة تشيد بالوقفات المساندة لأبو هواش

المحررة طقاطقة تشيد بالوقفات المساندة لأبو هواش

أكدت المحررة أمل طقاقطة الناشطة في شؤون الأسرى، أن تعنت سلطات الاحتلال ورفضها حتى اللحظة الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، يأتي ضمن سياسة القتل البطيء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت طقاطقة في مقابلة خاصة، أن الاحتلال يمارس هذه السياسة بحق الأسرى بكل عنجهية، مشيرة إلى أنه يضرب المعاهدات الدولية بعرض الحائط، والتي هي منحازة لصالح الكيان الـصهـيوني.

ودعت المؤسسات الحقوقية والقانونية للعمل بشكل حقيقي لإنقاذ الأسير أبو هواش الذي يتعرض لخطر الموت بأي لحظة، مطالبة أبناء شعبنا الباسل بتكثيف الوقفات التضامنية مع الأسرى من أجل مساندتهم ودعمهم ورفع معنوياتهم.

وأشادت بكل الجهود القائمة والفعاليات التضامنية المستمرة والتي كان أبرزها في مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، معتبرة أن تلك الجهود هي الكفيلة بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسير والإفراج عنه.

/انتهى/

رمز الخبر 1920892
https://ar.mehrnews.com/news/1920892/

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