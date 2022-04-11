المحادثات بين ايران والسعودية ستُستأنف قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موقع الخليج انلاين اشار في هذا الخصوص إلى أن الايرانيين يأملون بعقد هذه المحادثات فيما زعمت الصحيفة أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان اتصل هاتفيا بنظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وطمأنه على ترحيب طهران لاقتراح الدول الاعضاء في مجلس التعاون لوقف اطلاق النار في اليمن.

وبيّنت الصحيفة أن السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي تم ابلاغه لاجراء اتصال بنظيره السعودي في بغداد لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويشار إلى ان المفاوضات بين ايران والسعودية قد بدأت في العراق قبل عدة اشهر حيث اعلن المسؤولون في كلا البلدين أنه تم اجراء 4 جولات من المفاوضات الثنائية حتى الان كانت الاخيرة في 21 ايلول الماضي.

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