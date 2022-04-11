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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٠١ م

صحيفة كويتية:

المحادثات بين ايران والسعودية ستُستأنف قريباً

المحادثات بين ايران والسعودية ستُستأنف قريباً

اشارت صحيفة "الجریده" الكويتية نقلا عن مصدر عليم بوزارة الخارجية الايرانية بحسب تعبيرها إلى وجود اتصالات وتنسيق لعقد الجولة الخامسة لاستئناف المحادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد قبل حلول عيد الفطر السعيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موقع الخليج انلاين اشار في هذا الخصوص إلى أن الايرانيين يأملون بعقد هذه المحادثات فيما زعمت الصحيفة أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان اتصل هاتفيا بنظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وطمأنه على ترحيب طهران لاقتراح الدول الاعضاء في مجلس التعاون لوقف اطلاق النار في اليمن.

وبيّنت الصحيفة أن السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي تم ابلاغه لاجراء اتصال بنظيره السعودي في بغداد لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويشار إلى ان المفاوضات بين ايران والسعودية قد بدأت في العراق قبل عدة اشهر حيث اعلن المسؤولون في كلا البلدين أنه تم اجراء 4 جولات من المفاوضات الثنائية حتى الان كانت الاخيرة في 21 ايلول الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1923013
https://ar.mehrnews.com/news/1923013/

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