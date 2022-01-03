صحيفة ايران: الشهيد سليماني كان رجل ميادين الجهاد بمعنى الكلمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاثنین وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، کان الطابع الاغلب علیها الذکری السنویة الثانیة لاستشهاد الشهید سلیماني ورفاقه.

اطلاعات..

الفريق بث بإستشهاده روحا جديدة في جبهة المقاومة بالمنطقة

جمهوري اسلامي ..

إقامة مراسم إحياء الذکری الثانیة بحضور رئيس الجمهورية بمصلى طهران

ايران ..

رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي..الشهيد قاسم سليماني كان رجل ميادين الجهاد بكل معنى الكلمة

جام جم ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف.. أمريكا تقف على عتبة الخروج من المنطقة

خراسان..فصائل المقاومة في غزة تتصدى لمروحيات الكيان الصهيوني بصواريخ سام سبعة لأول مرة

جوان ..

قوى وفصائل المقاومة في العراق تنذر الجنود الأمريكيين .. سنخرجكم من أرضنا بالتوابيت

حمايت ..

إدارة بايدن ترفض طلب البلاط السعودي بإعطاء حصانة لولي العهد محمد بن سلمان

رسالت ..

نعيم قاسم .. سليماني كان متواجدا في غرفة عمليات حزب الله بحرب 2006 مقابل الكيان الصهيوني

سياست روز..

القوات اليمنية المشتركة حررت إثني عشر ألف كيلومتر مربع من التراب اليمني في عام 2021

عصر ايرانيان ..

المتحدث بإسم حرس الثورة .. ليس أمام أمريكا من خيار سوى الخروج من بلدان المنطقة

كيهان ..

إستشهاد تسعة وستين طفلا وتدمير عشرات المدارس وحضانات الأطفال بالغارات الصهيونية على غزة عام 2021

مردم سالاري ..

حركة النجباء العراقية تنذر .. المقاومة ستستهدف المحتلين مهما تكن يافطات تبرير بقائهم

قناة العالم

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