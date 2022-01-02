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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:١٨ م

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم؛

صحيفة اطلاعات: القائد.. الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر

صحيفة اطلاعات: القائد.. الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر

تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة  اطلاعات: القائد.. الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة اطلاعات: القائد.. الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر.

اطلاعات ..

- القائد ..في الذكرى الثانية لإستشهاد الفريق سليماني..

الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر

جوان ..

- القائد .. فرائص المستكبرين ترتعد هلعا وخوفا حتى من إسم وصورة الشهيد قاسم سليماني

جام جم ..

- القائد ..الشهيد قاسم سليماني سيبقى حيا للأبد

خراسان ..

- ملايين العراقيين يحيون ببغداد الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الفريق سليماني وأبوعلي المهندس

عصر ايرانيان ..

- رئيس مجلس الشورى قاليباف .. الشهيد الحاج قاسم سليماني رمز لصلابة إيران مقابل الكيان الصهيوني والإستكبار

قدس ..

- العراقيون بتجمع مليوني ببغداد في ذكرى إستشهاد الشهيدين سليماني والمهندس .. لن نتراجع عن هدف إخراج أمريكا

جمهوري اسلامي ..

- وقوع ثلاثة إنفجارات في تل أبيب وميناء حيفا بفلسطين المحتلة

رسالت ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية على موقع عسكري أمريكي قرب حقل نفطي بسوريا

ابتكار ..

- دلائل ومؤشرات تؤكد إتجاه مفاوضات فيينا نحو التوصل لإتفاق

كيهان ..

- هلع الكيان الصهيوني من وجود صواريخ عالية الدقة ونظام دفاع جوي حديث ترسانة حزب الله لبنان

حمايت ..

- بايدن يلوح بعقوبات شديدة على روسيا, وبوتين يأمر بتجارب على صواريخ فائقة السرعة

آرمان ملي ..

- إرتفاع عدد الضحايا في المظاهرات الإحتجاجية بالخرطوم ضد الإنقلاب العسكري , والبرهان يحذر من مرحلة صعبة

قناة العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1920840
https://ar.mehrnews.com/news/1920840/

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