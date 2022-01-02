وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة اطلاعات: القائد.. الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر.
اطلاعات ..
- القائد ..في الذكرى الثانية لإستشهاد الفريق سليماني..
الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر
جوان ..
- القائد .. فرائص المستكبرين ترتعد هلعا وخوفا حتى من إسم وصورة الشهيد قاسم سليماني
جام جم ..
- القائد ..الشهيد قاسم سليماني سيبقى حيا للأبد
خراسان ..
- ملايين العراقيين يحيون ببغداد الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الفريق سليماني وأبوعلي المهندس
عصر ايرانيان ..
- رئيس مجلس الشورى قاليباف .. الشهيد الحاج قاسم سليماني رمز لصلابة إيران مقابل الكيان الصهيوني والإستكبار
قدس ..
- العراقيون بتجمع مليوني ببغداد في ذكرى إستشهاد الشهيدين سليماني والمهندس .. لن نتراجع عن هدف إخراج أمريكا
جمهوري اسلامي ..
- وقوع ثلاثة إنفجارات في تل أبيب وميناء حيفا بفلسطين المحتلة
رسالت ..
- هجوم بالقذائف الصاروخية على موقع عسكري أمريكي قرب حقل نفطي بسوريا
ابتكار ..
- دلائل ومؤشرات تؤكد إتجاه مفاوضات فيينا نحو التوصل لإتفاق
كيهان ..
- هلع الكيان الصهيوني من وجود صواريخ عالية الدقة ونظام دفاع جوي حديث ترسانة حزب الله لبنان
حمايت ..
- بايدن يلوح بعقوبات شديدة على روسيا, وبوتين يأمر بتجارب على صواريخ فائقة السرعة
آرمان ملي ..
- إرتفاع عدد الضحايا في المظاهرات الإحتجاجية بالخرطوم ضد الإنقلاب العسكري , والبرهان يحذر من مرحلة صعبة
قناة العالم
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