وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة اطلاعات: القائد.. الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر.

اطلاعات ..

- القائد ..في الذكرى الثانية لإستشهاد الفريق سليماني..

الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر

جوان ..

- القائد .. فرائص المستكبرين ترتعد هلعا وخوفا حتى من إسم وصورة الشهيد قاسم سليماني

جام جم ..

- القائد ..الشهيد قاسم سليماني سيبقى حيا للأبد

خراسان ..

- ملايين العراقيين يحيون ببغداد الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الفريق سليماني وأبوعلي المهندس

عصر ايرانيان ..

- رئيس مجلس الشورى قاليباف .. الشهيد الحاج قاسم سليماني رمز لصلابة إيران مقابل الكيان الصهيوني والإستكبار

قدس ..

- العراقيون بتجمع مليوني ببغداد في ذكرى إستشهاد الشهيدين سليماني والمهندس .. لن نتراجع عن هدف إخراج أمريكا

جمهوري اسلامي ..

- وقوع ثلاثة إنفجارات في تل أبيب وميناء حيفا بفلسطين المحتلة

رسالت ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية على موقع عسكري أمريكي قرب حقل نفطي بسوريا

ابتكار ..

- دلائل ومؤشرات تؤكد إتجاه مفاوضات فيينا نحو التوصل لإتفاق

كيهان ..

- هلع الكيان الصهيوني من وجود صواريخ عالية الدقة ونظام دفاع جوي حديث ترسانة حزب الله لبنان

حمايت ..

- بايدن يلوح بعقوبات شديدة على روسيا, وبوتين يأمر بتجارب على صواريخ فائقة السرعة

آرمان ملي ..

- إرتفاع عدد الضحايا في المظاهرات الإحتجاجية بالخرطوم ضد الإنقلاب العسكري , والبرهان يحذر من مرحلة صعبة

قناة العالم

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