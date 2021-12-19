صحيفة ابرار: باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا "الجولة الأخيرة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة ابرار: باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا جولة أخيرة.
اطلاعات ..
- القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما سريعا في المناطق الحدودية جنوب السعودية
جام جم ..
- السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا تدعو لوقف لإطلاق النار في مأرب لتفادي هزيمة وشيكة كبرى
ابرار ..
- كبير المفاوضين علي باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا جولة أخيرة
سياست روز ..
- مؤشرات بعد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا تدل على إذعان أوروبي لمطالب إيران
ابتكار ..
- جنرالات في الولايات المتحدة يحذرون من خطر إنزلاقها في حرب أهلية بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة
ايران ..
- روسيا تطرح مقترحات لخفض أجواء التوتر مع الناتو حول أوكرانيا محذرة من توسعه نحو الشرق
جمهوري اسلامي ..
- الصين وروسيا تعبران عن أملهما في توصل جولة المفاوضات المقبلة في فيينا لإتفاق
جوان ..
- حركة أنصار الله اليمنية تقول لا لإقتراح غربي عربي لوقف إطلاق النار بمأرب لكونه صوريا
خراسان ..
- تفاقم الأزمة الإقتصادية في تركيا وإستمرار وتيرة إنخفاض سعر صرف الليرة مقابل العملات الدولية
قدس ..
- حكومة طالبان تتحدث عن شن طائرات مسيرة مجهولة هجمات على مناطق في شرق أفغانستان
كيهان ..
- السلطات المصرية تطرد السفير الإماراتي بعد إتهامه بالتورط بتهريب آثار تاريخية
آفتاب يزد..
- نتائج إستطلاعات بأمريكا تعكس عدم رغبة الأمريكيين في عودة ترامب للبيت الأبيض ولا ببقاء بايدن
قناة العالم
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