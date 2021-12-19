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١٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٢:١٩ م

ابرز عناوين الصحف الايرانية؛

صحيفة ابرار: باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا "الجولة الأخيرة"

صحيفة ابرار: باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا "الجولة الأخيرة"

تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم وإلى مواضيع أخرى، فيما كتبت صحيفة ابرار؛ "باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا الجولة الأخيرة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة ابرار: باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا جولة أخيرة.

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قناة العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1920514
https://ar.mehrnews.com/news/1920514/

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