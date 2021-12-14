صحيفة عصر ایرانیان: طهران تتفاوض من موقع قوة مقابل القوى الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة عصر ايرانيان: طهران تتفاوض من موقع قوة مقابل القوى الغربية.

اطلاعات ..

- شمخاني .. إزالة أجواء التوتر مع دول الجوار أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية

ابرار ..

- كبير المفاوضين الإيرانيين بفيينا .. القوى الغربية لم تطرح أية مبادرة ولم تقدم أية مقترحات جديدة

جام جم ..

- الزيارة المشؤومة .. الإمارات تستقبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت

سياست روز ..

- بن زايد يشد على يد قاتل الشعب الفلسطيني في خيانة إماراتية جديدة للأمة الإسلامية

جمهوري اسلامي ..

- أجواء إدانة فلسطينية واسعة النطاق لإستقبال الإمارات لرئيس وزراء الكيان الصهيوني

خراسان ..

- القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية باتت تقرع أبواب مدينة مأرب نفسها

حمايت ..

- المعادلات الميدانية في الحرب باليمن باتت تميل بقوة لصالح حركة أنصار الله

ايران ..

- حماس تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إطلاق النار وإستشهاد ثلاثة من عناصرها بمخيم البرج الشمالي ببيروت

عصر ايرانيان ..

- الكفة تميل لصالح إيران في فيينا .. طهران تتفاوض من موقع قوة مقابل القوى الغربية

رويش ملت ..

- مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية .. إيران تتحرك بقوة وعزم بمسار إلغاء الحظر

قدس ..

- مظاهرات حاشدة في إسطنبول ضد الغلاء والفقر وشعارات تطالب بإقالة أردوغان

كيهان ..

موسكو تحذر حلف الناتو من الإقتراب من الحدود الروسية ملوحة بالخيار العسكري

قناة العالم

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