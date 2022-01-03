  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:١٢ م

باقري: الشهيد سليماني حوّل عناصر القوة الوطنية إلى قوة دولية

باقري: الشهيد سليماني حوّل عناصر القوة الوطنية إلى قوة دولية

قال کبیر المفاوضین الإيرانيین مشددا علی اهمية صناعة القوة ان الشهيد سلیماني لعب دورا فعالا في إنتاج عناصر القوة الوطنية، واستطاع من تحويل هذه العناصر إلى قوة علی الساحة الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حضر وفد التفاوض الإيراني حفل السفارة الإيرانية في فيينا في الذكری الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وأحيا علي باقري، رئيس فريق التفاوض الإيراني في الحفل، ذكرى القائد الشهيد لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووصف الثبات في السعي لتحقيق أهداف ومصالح الشعب الإيراني بأنه درس مهم في سيرة الشهيد سليماني.

وفي معرض الإشارة إلى أهمية إنتاج "السلطة" و"السلطة"، أكد مجددا أن شهيد سليماني، بينما يلعب دورا فعالا في إنتاج عناصر القوة الوطنية، تمكن من تحويل هذه العناصر إلى قوة في الساحات الإقليمية والدولية.

كما أشار عدد من المشاركين إلى ذكريات ونقاط حول شخصية وأفعال الفريق سليماني./انتهی/

رمز الخبر 1920873
https://ar.mehrnews.com/news/1920873/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 15 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات