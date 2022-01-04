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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٥٧ ص

أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم؛

صحيفة ابرار: رئيس الجمهورية .. مدرسة الفريق سليماني لن تزول لا بالإغتيالات ولا بالصواريخ

صحيفة ابرار: رئيس الجمهورية .. مدرسة الفريق سليماني لن تزول لا بالإغتيالات ولا بالصواريخ

تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الثلاثاء وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفةابرار: رئيس الجمهورية .. مدرسة الفريق سليماني لن تزول لا بالإغتيالات ولا بالصواريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الثلاثاء وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفةابرار: رئيس الجمهورية .. مدرسة الفريق سليماني لن تزول لا بالإغتيالات ولا بالصواريخ.

جوان ..

- رئيس الجمهورية بمراسم الذكرى الثانية لإستشهاد سليماني .. يجب محاكمة ترامب وإنزال عقوبة القصاص به

سياست روز ..

- القوات اليمنية المشتركة تحتجز سفينة إماراتية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية في مياه اليمن الإقليمية

جام جم ..

- الناطق بإسم الخارجية يؤكد تراجع القوى الغربية في مفاوضات فيينا عن مواقفها

مردم سالاري ..

- إتساع دائرة مخاوف الكيان الصهيوني من إحتمال توصل مفاوضات فيينا لنتائج إيجابية

كيهان ..

- هجمات بقذائف الكاتيوشا وقنابل الهاون على موقع عسكري أمريكي بحقل العمر النفطي بسوريا

ايران ..

- هجوم بالمسيرات على قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد تزامنا مع ذكرى إستشهاد سليماني

اطلاعات ..

- قاليباف رئيس مجلس الشورى .. إيران سترد بكل حزم على أية حماقة عسكرية صهيونية

آرمان ملي ..

- إستقالة رئيس الوزراء السوداني من منصبه إثر تفاقم الخلافات السياسي

خراسان ...

- إيران وسوريا والعراق والسبل الكفيلة بإحتواء طموحات أردوغان المائية في المنطقة

آفتاب يزد ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف موقعا عسكريا تركيا في محافظة نينوى بشمال العراق

جمهوري اسلامي ..

- سقوط شهداء وجرحى بين المصلين بمسجد بالعاصمة اليمنية صنعاء بغارة سعودية

قناة العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1920894
https://ar.mehrnews.com/news/1920894/

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