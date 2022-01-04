الخارجية الروسية: لا ننظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: "لا ننظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة بين روسيا وأي طرف آخر. نحن نعتبرها قارة، حيث نتعاون مع أصدقائنا وشركائنا الأفارقة، وعلى استعداد للتعاون مع جميع المهتمين، مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين والدول الأخرى. وروسيا تدرك أن لدى العديد من الدول مصالحها الاقتصادية والسياسية، والتي لا تتوافق دائما مع مصالح الآخرين. نحن نعتبر أن المنافسة السليمة مفيدة إذا كانت شريفة وحضارية. نهجنا المبدئي هو التركيز على التعاون وليس المواجهة. ونعتقد إن من حق أبناء إفريقيا الاختيار مع من سيتعاونون وكيف".

وشدد على أن، انتقادات فرنسا للتعاون المحتمل من جانب سلطات مالي مع شركة أمنية روسية خاصة، ليست بناءة وتأتي على أمر لم يحدث بعد.

وقال: "الانتقاد يجب أن يكون موضوعيا ومبنيا على الحقائق أو الأدلة ذات مصداقية. لكن رد الفعل الفرنسي السلبي تجاه العلاقة المحتملة بين السلطات المالية والشركات الأمنية الروسية الخاصة، مبالغ فيه كثيرا".

/انتهى/