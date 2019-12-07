حفتر يسقط طائرة امريكية بأنظمة دفاع روسية

قال الجيش الأمريكي، السبت 7 ديسمبر/كانون الأول، إنه يعتقد أن أنظمة دفاع جوية روسية أسقطت طائرة أمريكية مسيَّرة غير مسلحة فقدت الشهر الماضي قرب العاصمة الليبية.