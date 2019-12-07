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٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠

حفتر يسقط طائرة امريكية بأنظمة دفاع روسية

حفتر يسقط طائرة امريكية بأنظمة دفاع روسية

قال الجيش الأمريكي، السبت 7 ديسمبر/كانون الأول، إنه يعتقد أن أنظمة دفاع جوية روسية أسقطت طائرة أمريكية مسيَّرة غير مسلحة فقدت الشهر الماضي قرب العاصمة الليبية.

وطالبت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بإعادة حطام الطائرة الأمريكية المسيرة.

الجيش الأمريكي أوضح أن الدفاعات الجوية كان يديرها متعاقدون روس في ليبيا، أو مقاتلون بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

رمز الخبر 1899841

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