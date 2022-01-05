جنود المقاومة يتابعون مسيرة الشهيدين الحاج قاسم سليماني والمهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين مجلس صيانة الدستور في ايران، اية الله احمد جنتي، قال خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء، ان جنود المقاومة سيواصلون قطعا المسير على نهج واهداف الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس"، مؤكداً على ضرورة الترويج لنهج القائد الشهيد سليماني واهدافه السامية.

وقدم اية الله جنتي العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين "فاطمة الزهراء" (س)، مؤكدا ان هذه السيدة العظيمة دأبت على البرائة من اعداء امير المؤمنين الامام علي (عليه السلام)، واعربت عن سخطها منهم.

واشار اية الله جنتي إلى المراسم الحماسية التي اقيمت في ارجاء البلاد والعالم لاحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الحاج سليماني ورفاقه، معربا عن تقديره لجميع المشاركين في هذه المراسم العظيمة داخل الجمهورية الاسلامية و العراق وسائر البلدان.

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