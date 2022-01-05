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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٢٩ م

آية الله جنّتي:

جنود المقاومة يتابعون مسيرة الشهيدين الحاج قاسم سليماني والمهندس

جنود المقاومة يتابعون مسيرة الشهيدين الحاج قاسم سليماني والمهندس

اشار امين مجلس صيانة الدستور في ايران، آية الله أحمد جنتي، إلى ان جنود المقاومة سيواصلون قطعا مسير الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس" من أجل تحقيق أهدافهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين مجلس صيانة الدستور في ايران، اية الله احمد جنتي، قال خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء، ان جنود المقاومة سيواصلون قطعا المسير على نهج واهداف الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس"، مؤكداً على ضرورة الترويج لنهج القائد الشهيد سليماني واهدافه السامية.

وقدم اية الله جنتي العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين "فاطمة الزهراء" (س)، مؤكدا ان هذه السيدة العظيمة دأبت على البرائة من اعداء امير المؤمنين الامام علي (عليه السلام)، واعربت عن سخطها منهم.

واشار اية الله جنتي إلى المراسم الحماسية التي اقيمت في ارجاء البلاد والعالم لاحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الحاج سليماني ورفاقه، معربا عن تقديره لجميع المشاركين في هذه المراسم العظيمة داخل الجمهورية الاسلامية و العراق وسائر البلدان.

/انتهى/

رمز الخبر 1920932
https://ar.mehrnews.com/news/1920932/

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