استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بعدة صوارايخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصادر عراقية أعلنت اليوم الاربعاء ان قاعدة عين الأسد التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي في محافظة الأنبار (غرب) العراقية قد استهدفت بعدة صواريخ وأن الجيش الأمريكي في حالة تأهب وتخبط في ظل فشل النطام الدفاعي للتصدي لهذه الصواريخ.

واضافت المصادر ان قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار (غرب) العراقية تعرضت لهجوم صاروخي عنيف باثني عشر صاروخا من عيار 107 ملم.

وبحسب النبأ، فقد فشل نظام الدفاع الجوي لهذه القاعدة في التصدي للصواريخ المطلقة، حيث كانت القوات الامريكية فى حالة تأهب فى القاعدة.

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