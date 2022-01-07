وزارة الخارجية تؤكد على العدالة في إجراء التحقيق الجنائي لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الايرانية بمناسبة الذكرى الثانية لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية أصدرت بيانا أعربت فيه عن تعازيها لأسر الضحايا مع التأكيد على تحقيق العدالة.

وقال البيان: "حتى الآن عقدت عدة جلسات استماع لمحاكمة المتهمين في هذا الحادث بحضور أهالي الضحايا".

وأضاف البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظل ملتزمة بالاتفاق المتبادل مع أي من الدول المعنية على الإجراءات المتخذة على أساس حسن النية واحترام السيادة والقانون الداخلي والالتزامات الدولية للدول ، وفقًا للاتفاقية المتفق عليها."

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