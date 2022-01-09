محمد الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس النواب العراقي أعلن مساء اليوم الأحد عن فوز محمد الحلبوسي برئيس مجلس النواب بدورته الخامسة وذلك عقب المناوشات التي نشبت في الجلسة الافتتاحية للمجلس ظهر اليوم.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد اعلنت اليوم الأحد، عن بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين محمد الحلبوسي أو محمود المشهداني لرئاسة المجلس، بحضور 205 نواب بالجلسة بعد استئنافها برئاسة النائب خالد الدراجي.

وكان عدد المصوتين لأختيار رئيس المجلس ٢٢٨ نائباً، حيث استطاع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي كسب 200 صوت. كما حصل رئيس السن محمود المشهداني على 14 صوتا فقط، فيما كانت 14 بطاقة باطلة.

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