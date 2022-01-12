وزير الخارجية الايراني: يجب إلغاء الحظر الذي فرضته أمريكا بعد إنسحابها من عضوية الإتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاربعا ء وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة ايران: وزير الخارجية ... يجب إلغاء الحظر الذي فرضته أمريكا بعد إنسحابها من عضوية الإتفاق النووي.

سياست روز ..

- إيران تسعى للتوصل لإتفاق ثابت وقابل للثقة في مفاوضات فيينا

ابتكار ..

- ماراثون مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي يصل إلى مرحلة حاسمة

اطلاعات ..

- الرئيس الكازاخستاني يزيح الستار عن مشاركة مسلحين قادمين من أفغانستان في الإضطرابات الدامية التي عصفت ببلاده

جوان ..

- هلع في الكيان الصهيوني إزاء إحتمال إندلاع إنتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية

وطن امروز ..

- رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق .. تلويح "إسرائيل" بالقدرة على مهاجمة إيران تظاهر كاذب بالقوة

رسالت ..

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة تجسس إماراتية في أجواء محافظة شبوة

كيهان ..

معتقل غوانتانامو السيئ رمز لوحشية وعنصرية أمريكا ولإنتهاكاتها لحقوق الإنسان

حمايت ..

المتحدث بإسم الكرملين يسلط الضوء على إستمرار الخلافات بين روسيا وأمريكا بعد المباحثات بين الطرفين

جام جم ..

- الجزائر تستعد لاستضافة اجتماع خاص بين خمسة فصائل فلسطينية بينها حماس والفتح

آفتاب يزد ..

- الصين توجه تحذيرات لأمريكا من مغبة اللعب بورقة تايوان في العلاقات بين واشنطن وبكين

ابرار ..

- كوريا الشمالية تجري ثاني تجربة على صواريخ بالستية منذ بدء العام الجديد

قناة العالم

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