لافروف يصل طهران للقاء الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل ماء اليوم الأربعا إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجرا مباحثات مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ورئيس البلاد، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي.

ووفق ما ذكرته الخارجية الروسية، من المقرر أن يناقش لافروف مع الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، ومع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الوضع حول الاتفاق النووي ومحادثات فيينا، وكذلك أوكرانيا وأفغانستان وسوريا والعلاقات الثنائية.

وبعد زيارته إلى طهران، سيزور لافروف في 23 و24 يونيو، العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يتم التخطيط أيضا لاجراء مباحثات مع قيادة البلاد.

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